Historischer Kalender – 19. August

1477 – Erzherzog Maximilian, der Sohn Kaiser Friedrichs III., heiratet Maria von Burgund, die Erbin der Besitzungen von Herzog Karl dem Kühnen. Durch diese Ehe kommt Burgund mit den Niederlanden an das Haus Habsburg.

1587 – Sigismund III. Wasa, Sohn des schwedischen Königs Johann III. und der polnisch-litauischen Prinzessin Katarzyna Jagiellonka, wird nach dem Tod von Stephan Bathory zum polnischen König gewählt. (Er setzt sich gegen Erzherzog Maximilian, den Sohn von Kaiser Ferdinand II., durch.)

1772 – König Gustav III. von Schweden schränkt durch einen unblutigen Staatsstreich die Rechte des Reichstags ein und stellt die volle Autorität der Krone wieder her. Die Bürgerschaft in Stockholm wird durch glänzende Reden des Herrschers beeindruckt.

1812 – Erste Niederlage einer britischen Fregatte in einem Eins-zu-Eins-Gefecht seit einem Jahrzehnt: die "USS Constitution" besiegt die "HMS Guerriere" vor der Küste Neuenglands.

1927 – Nach München und Weimar findet der 3. "Reichsparteitag" der NSDAP erstmals in Nürnberg statt, danach alle weiteren auch.

1932 – Als Nachfolger von Kardinal Friedrich Gustav Piffl wird Theodor Innitzer, der Rektor der Wiener Universität und 1929/30 Sozialminister war, Erzbischof von Wien.

1937 – Der deutsche Fischer-Verlag bringt den Roman "Der Mann im Hut" von Alexander Lernet-Holenia heraus.

1942 – General Friedrich Paulus, der Oberbefehlshaber der 6. deutschen Armee, gibt den Befehl zum Angriff auf Stalingrad. In der deutschen Presse darf das Thema nicht angeschnitten werden.

1962 – Eine revidierte Neuauflage der vom chinesischen Staatspräsidenten Liu Shaoqi im Jahr 1939 verfassten Schrift "Wie man ein guter Kommunist wird" enthält in versteckter Form Kritik am Personenkult um den Parteivorsitzenden Mao Zedong.

1977 – Auf dem 11. Parteitag der KP Chinas wird der Übergang zu einem pragmatischen Kurs nach dem Jahrzehnt der "Kulturrevolution" besiegelt: Mao-Nachfolger Hua Guofeng wird zum Parteichef, Marschall Ye Jianying und Deng Xiaoping zu seinen Stellvertretern gewählt.

1987 – In der englischen Kleinstadt Hungerford läuft ein 27-jähriger Mann Amok und erschießt 16 Menschen.

1992 – In Deutschland beantragen 250 gleichgeschlechtliche Paare bei Standesämtern das Aufgebot zur Eheschließung und setzen damit die Diskussion über die "Homo-Ehe" in Gang.

2002 – Beim Absturz eines Transporthubschraubers kommen 114 russische Soldaten ums Leben. Moskau vermutet einen Terrorakt tschetschenischer Separatisten.

2002 – Der weltweit gesuchte palästinensische Terrorist Abu Nidal wird tot in seiner Wohnung in Bagdad aufgefunden. Seiner Gruppe werden 32 Attentate in mehr als 20 Ländern zugeschrieben, darunter der Mord am Wiener SPÖ-Stadtrat und Präsidenten der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft, Heinz Nittel, am 1. Mai 1981, das Attentat auf die Wiener Synagoge mit zwei Toten im August 1982 und die Anschläge in den Flughäfen von Wien und Rom (Dezember 1985).

2007 – In Burma beginnen die von buddhistischen Mönchen und Nonnen angeführten friedlichen Massendemonstrationen gegen das Militärregime.

Geburtstage:

Marcus Aurelius Probus, römischer Kaiser (232-282)

Jean Dauberval, frz. Tänzer (1742-1806)

Edward Hincks, irischer Assyriologe u. einer der Entzifferer der Keilschrift (1792-1866)

Hirsch Baer Fassel, öst. Rabbiner (1802-1883)

Ogden Nash, US-Schriftsteller (1902-1971)

Constance Worth (eigtl. Jocelyn Howarth), austral. Schauspielerin (1912-1963)

Todestage:

Blaise Pascal, franz. Philosoph/Psychologe (1623-1662)

Jean Baptiste Delambre, franz. Astronom (1749-1822)

Johannes Schober, öst. Politiker (1874-1932)

Oskar Moll, dt. Maler (1875-1947)

Groucho Marx, US-Schauspieler (1890-1977)

Karl Rössing, öst. Maler/Holzstecher (1897-1987)

Paul Schlack, dt. Chemiker (1897-1987)

Martin Hilti, liecht. Unternehmer (1915-1997)

(APA, 19.8.2017)