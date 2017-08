Zusätzliche Pensionserhöhung: Gute Zeit für Lobbying

Wir dürften erleben, was wir schon bei der Abschaffung des Pflegeregresses erlebt haben

Der Vorstoß ist so unoriginell, dass er schon wieder erwartbar war. Die Pensionisten sollen also über die gesetzlich vorgesehene Pensionserhöhung hinaus eine zusätzliche Anpassung bekommen. Geht es nach SPÖ-Chef Christian Kern, werden alle Pensionen unter 1500 Euro um zumindest zwei Prozent angehoben.

Das Motiv ist klar: Nach den Negativschlagzeilen rund um Tal Silberstein soll wieder ein neues Thema aufs Tapet gebracht werden. Eines, das die Kernwählerschicht der SPÖ anspricht – die Generation der über 60-Jährigen zählt zu den treuesten Wählern der Roten. Und Wahlzuckerln an sie haben schon in der Vergangenheit gut funktioniert. Großen Widerstand seitens des ÖVP-Chefs dürfte es nicht geben. Auch Sebastian Kurz, der, als er noch Chef der Jungen ÖVP war, gerne auf Reformen im Pensionssystem drängte, sieht die Forderungen nach einem außertourlichen Aufschlag "grundsätzlich einmal positiv". Schließlich will auch er es sich nicht mit der älteren Generation verscherzen.

Wir dürften also erleben, was wir schon bei der Abschaffung des Pflegeregresses erlebt haben: ein überhastetes Ausgeben von Steuergeld, das sich aus Angst vor einer Bestrafung durch die Wähler niemand – außer vielleicht die Neos – zu hinterfragen traut. Für die Seniorenvertreter ist der Wahlkampf ein gefundenes Fressen. Nachdem ihre Wünsche prompt erfüllt werden, dürften jetzt wohl auch andere Lobbyinggruppen auf Ideen kommen. (Günther Oswald, 17.8.2017)