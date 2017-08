Verstorbener Rekrut am Donnerstagvormittag in Wien beerdigt

Begräbnis mit militärischen Ehren

Wien/Horn – Genau zwei Wochen nach dem Tod eines Rekruten in Horn in Niederösterreich ist der junge Mann am Donnerstagvormittag in Wien beerdigt worden. Der 19-Jährige erhielt ein Begräbnis mit militärischen Ehren. Daran teilgenommen hat auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Beerdigung auf einem Friedhof nördlich der Donau fand unter Ausschluss der Medien statt.

Der junge Mann starb am 3. August nach einem Fußmarsch in Horn. Todesursache war laut vorläufigem Obduktionsergebnis Überhitzung des Körpers. Bei einer Blutuntersuchung des verstorbenen Rekruten wurde außerdem ein akuter Infekt festgestellt, der zu einer Sepsis geführt hatte. Das Heer hat zur Untersuchung des Todes des Rekruten sowohl eine Untersuchungs- als auch eine Sonderkommission eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt. (APA, 17.8.2017)