Hirscher bricht sich Knöchel: sechs Wochen Gips

Sechsfacher Weltcupsieger erleidet Verletzung bei seinem ersten Schneetraining auf dem Mölltaler Gletscher

Mölltaler Gletscher – Marcel Hirscher muss nach einem im Slalomtraining erlittenen Bruch im linken Außenknöchel zumindest sechs Wochen Gips tragen.

Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger zog sich die Verletzung am Donnerstag gleich an seinem ersten Schneetag beim Slalomtraining auf dem Mölltaler Gletscher zu. Er war eingefädelt und daraufhin zu Sturz gekommen.

Der 28-jährige Salzburger wurde mit dem Helikopter ins UKH Salzburg geflogen. Operation ist laut Angaben des Österreichischen Skiverbandes keine nötig.

Die ersten Weltcup-Rennen finden am 29. Oktober (Riesenslalom in Sölden/Österreich) sowie am 12. November (Slalom in Levi/Finnland) statt. (APA, 17.8. 2017)