Japandroids: Androiden mit Hang zu Ortswechseln

Am Sonntag gastiert die kanadische Band im Wiener B72. Das Konzert wurde kurzfristig aus dem Wuk dorthin verlegt

Wien – Normalerweise mögen es die Japandroids geradeaus und direkt. Das Duo aus Vancouver wurde 2006 von Brian King (Gitarre, Gesang) und David Prowse (Schlagzeug, Gesang) gegründet, als Zweierbande folgte man Combos mit ähnlichen Veranlagungen: etwa The White Stripes, The Kills und The Black Keys, die ebenfalls – zumindest zu Beginn ihrer Karrieren – einem rauen und rauschigen Garagenrock huldigten. Bei den Kanadiern kommt noch das Faible für die Urväter dieses direkten und simplen Rocks, die Sonics, dazu.

foto: epa / jose sena goulao Träumen kanadische Androiden von James-Joyce-Romanen? Dies ist eine Frage, die die Band Japandroids aufwerfen könnte.

Post-Nothing hieß das Debütalbum (2009), auf dem bei aller Big-Black-Kompatibilität schon das Gespür für lässige Melodien auffällt. Im Jahr darauf erschien mit No Singles eine Sammlung der frühen EPs, auf denen sich mit dem Song Darkness On The Edge Of Gastown gleich ein weiterer Referenzpunkt der Japandroids findet.

Der Titel ist natürlich eine Anspielung auf den Bruce-Springsteen-Klassiker Darkness On The Edge Of Town. Neben den minimalistischen Garagenkrachern sind der Boss und dessen Werk nämlich tief in den musikalischen Genen von King und Prowse eingeschrieben. Genau das bestätigten die Japandroids mit dem folgenden Album Celebration Rock (2012), das den rüden Lärm des Debüts ziemlich ablegt, dafür neben poppigem Punk à la Replacements und Hüsker Dü den hymnischen Rock von Springsteen und Tom Petty ein bisschen auffrisiert: eine Feier der Eingängigkeit, die auch Fans der Thermals nicht verstört.

Auf ähnlichen Spuren rockt das Duo auch auf der Nachfolgeplatte Near To The Wild Heart Of Life (2017): Wie auf allen Alben der Band finden sich darauf acht Lieder, in denen es um rastloses Umerziehen, Veränderungen und Identitätssuche geht.

Hang zum Ortswechsel

Dies sind Themen, die auch der Boss nicht verabscheut und die zudem mit dem Leben der beiden zusammenhängen. Schließlich wohnt Kings Freundin im Mexiko-Stadt, und wenn es Schreibblockaden gibt, probiert es die Band öfter einmal mit Ortswechseln.

bbc music

Near To The Wild Heart Of Life wurde hauptsächlich in New Orleans erarbeitet. Der Titel ist ein Zitat aus dem Roman Ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce, einer Reflexion darüber, wie man Künstler wird und was das mit Individualität zu tun hat.

Am Sonntag sind die Japandroids live im Wiener B72 zu hören, denn das Konzert wurde kurzfristig aus dem Wuk dorthin verlegt. (Gerhard Dorfi, 17.8.2017)