Karl Markovics wird nächstes Jahr eine Oper inszenieren

Auftragswerk "Das Jagdgewehr" des Tiroler Komponisten Thomas Larcher – Musikalische Leitung übernimmt Michael Boder

Bregenz – Der österreichische Schauspieler und Regisseur Karl Markovics wird 2018 bei den Bregenzer Festspielen eine Oper inszenieren. Dabei handelt es sich um das Auftragswerk "Das Jagdgewehr" des Tiroler Komponisten Thomas Larcher, bestätigte Pressesprecher Axel Renner der APA einen Bericht des ORF Vorarlberg. Die künstlerische Leitung wird der deutsche Dirigent Michael Boder übernehmen.

Derzeit werde mit voller Kraft an dem noch nicht fertiggestellten Auftragswerk gearbeitet, ein grobes Regiekonzept habe er aber bereits seit einem halben Jahr, sagte Markovics. Er wisse bereits, in welchem Raum sich die Menschen bewegen werden und in welcher Welt die Oper spiele. Mit der Ausstatterin Katharina Wöppermann stehe er in engem Kontakt.

"Das Jagdgewehr" basiert auf der Novelle des japanischen Schriftstellers Yasushi Inoue. Das Libretto stammt von Friederike Gösweiner. (APA, 17.8.2017)