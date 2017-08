"3"-Billigschiene Eety bring neuen Kampftarif

1.000 Minuten, 1.000 SMS und 20 GB LTE Datenvolumen um 13,90 Euro – Ohne Roaming

Die Billigschiene von "3" will mit einem neuen Wertkarten-Tarif punkten und andere Diskonter auf Distanz zu halten. Eety bietet mit "Wow" 1.000 Minuten, 1.000 SMS und 20 GB LTE Datenvolumen österreichweit (mit max 50 Mbit/s Download und max 10 Mbit/s Upload) um 13,90 pro Monat an. Allerdings ist der Tarif nicht roamingfähig – derartige "nationalen Tarife" sind in Kommen, seit es kostenfreies EU-Roaming gibt. Es ist aber fraglich, ob es einen großen Nutzerkreis gibt, für den diese Tarife attraktiv sind.





Der Mobilfunkmarkt in Österreich bleibt weiterhin umkämpft. In den kommenden Wochen werden mit Goood und "Help Mobile" zwei weitere Anbieter an den Start gehen. (red, 17.8. 2016)