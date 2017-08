Mann nach Messerangriff in Mannheim von Polizisten angeschossen

Angreifer hatte in psychiatrischer Klinik randaliert

Mannheim – Nach einem Messerangriff auf Polizisten in der Mannheimer Innenstadt ist ein Mann von den Beamten angeschossen und verletzt worden. Er zog am Donnerstagmorgen bei einer Kontrolle ein Messer und ging damit auf die Polizisten los, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Nach dem erfolglosen Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray griffen sie zur Schusswaffe.

Der Mann hatte zuvor in einer psychiatrischen Fachklinik randaliert, weswegen die Polizei alarmiert wurde. Nach Verlassen des Gebäudes in der Innenstadt griffen Polizisten den Mann in unmittelbarer Nähe einer Dienststelle auf. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf. (APA, 17.8.2017)