Ex-Rechnungshofchef Moser will Verwaltung "enkelfit" machen

Moser tritt als Nummer drei auf der Liste von Sebastian Kurz an, auf Platz elf kandidiert Martin Engelberg

Wien – Zwölf Jahre lang hat Josef Moser als Präsident des Rechnungshofs die österreichische Verwaltung durchleuchtet – seine Reformvorschläge sind aber nur teilweise umgesetzt worden. Wobei ihm aufgefallen ist, dass im Außenministerium von Sebastian Kurz besondere Offenheit geherrscht hat, sowohl was Informationen als auch was Umsetzung betrifft – der ÖVP-Chef hört so etwas gern und strahlt Moser bei der Präsentation am Donnerstagvormittag dazu munter nickend an.

Also hat sich Moser entschlossen, sein Angebot anzunehmen, als Nichtmitglied der ÖVP (Moser war enger Vertrauter von Jörg Haider, zehn Jahre lang Klubdirektor der Freiheitlichen und auch dort nie Parteimitglied) auf der Liste Kurz anzutreten.

Er tue das, um Österreich "enkelfit" zu machen, sagt er – ein Begriff, den bisher vor allem die Neos verwendet haben, den aber offenbar auch die ÖVP besetzen will. Kurz stehe für diese Enkelgeneration. Österreich habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem, die Verwaltung sei nicht effizient genug.

Moser will überparteilich bleiben

Der Frage, ob Moser Finanzminister werden soll, will Kurz nicht vorgreifen – zuerst seien die Wähler am Wort. Als explizites Angebot an freiheitliche Wähler wollen weder Kurz noch Moser selbst die Kandidatur sehen: Es gehe ihm nicht darum, gewissen Gruppen Angebote zu machen oder "Klientelpolitik" zu betreiben, versichert Kurz. Er richte sich nicht an eine einzelne Wählergruppe, "ich sehe mich als Angebot für jene, die Österreich verändern wollen", betont auch Moser. Anfangs durchaus kritisch beäugt, hat sich Moser als RH-Präsident letztlich einen Ruf als überparteilicher Kontrollor erarbeitet. Eine ÖVP-Mitgliedschaft strebt Moser offenbar auch jetzt nicht an: Er wolle auch weiterhin "Äquidistanz" und "Gesprächsfähigkeit" zu allen Parteien wahren, erklärte er.

Scharfe Kritik aus der FPÖ

Aus Mosers ehemaliger Partei kommt scharfe Kritik: "Ich erinnere Josef Moser an seine eigenen Worte – angesprochen auf den mangelnden Reformwillen von Rot und Schwarz in den Bereichen Bildung, Verwaltung und Gesundheit: 'Wir haben ein Problem, dass auf allen Ebenen die Akteure versuchen oder glauben, sie können eine Funktion noch halten oder sie können daraus einen Vorteil ziehen.' Mit einem Gutteil genau dieser Akteure sitzt er hinkünftig in einem Boot", sagte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl.

Moser habe überdies den Umgang der rot-schwarzen Regierung mit den Mitteln in der Altenpflege als nicht verantwortungsvoll bezeichnet und das Budget des ÖVP-Finanzministers geradezu "zerlegt", sagt Kickl und fragt: "Wird Moser jetzt den ÖVP-Finanzminister in die Schranken weisen, oder wird Schelling Moser die schwarze Welt samt Neuverschuldung, Rekordbelastung und Reformverweigerung als sinnvoll erklären?"

Platz elf geht an Engelberg

Auf Platz elf von Kurz' Bundesliste kandidiert übrigens Martin Engelberg, wie man in Kurz' Umfeld dem STANDARD bestätigte. Der "Presse"-Kommentator ist Psychoanalytiker, Consulter und trat zuletzt 2012 mit seiner Liste "Chaj-Jüdisches Leben" bei den Wahlen der Israelitischen Kultusgemeinde an. Außerdem ist der Ehemann von Danielle Spera, der Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, Mitherausgeber des jüdischen Kulturmagazins "Nu". (Conrad Seidl, Nina Weißensteiner, 17.8.2017)