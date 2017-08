Sexuelle Belästigung in U-Bahn-Station: 36-Jähriger festgenommen

Ermittler gehen nach ersten Befragungen von sexueller Belästigung und nicht mehr von Vergewaltigung aus – Weiteres Opfer meldete sich

Wien – Nach der Anzeige einer 24-jährigen Frau, die am Montagabend von einem Mann auf einer Rolltreppe in der U-Bahn-Station Neubaugasse vergewaltigt worden sein soll, konnte ein 36-Jähriger festgenommen werden. Fünf Beamte der Bereitschaftseinheit erkannten den Verdächtigen aufgrund von Bildern aus einer Überwachungskamera der Wiener Linien am Praterstern wieder, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Zugriff war bereits am Mittwochnachmittag erfolgt.

Nachdem die 24-Jährige nochmals telefonisch befragt worden ist, gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt vom Straftatbestand der sexuellen Belästigung aus. Zuvor wurde in Richtung einer Vergewaltigung ermittelt. Die Einvernahme des Opfers findet im Laufe des heutigen Tages statt.

Zweites Opfer meldete sich

Nach Medienberichten über den Fall hatte sich ein zweites Opfer gemeldet: Eine 17-Jährige war am Montag gegen 21.40 Uhr – also nur kurz vor dem Übergriff gegenüber der 24-Jährigen – laut Polizei ebenfalls von einem Mann auf der Rolltreppe der U-Bahn-Station Landstraße "unsittlich im Intimbereich berührt" worden. Das vom Wiener Landeskriminalamt ausgewertete Videomaterial der Wiener Linien zeigte, dass es sich in beiden Fällen um den 36-jährigen mutmaßlichen Täter handelt. Der Mann wurde nach entsprechender Verfügung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. In einer ersten Befragung hat der Tscheche, der besachwaltet ist, die Taten laut Polizei nicht abgestritten.

Auch beim 17-jährigen Opfer ermitteln die Beamten zum Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Die 17-Jährige soll ebenfalls noch am Donnerstag einvernommen werden. (krud, 17.8.2017)