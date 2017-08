Piräus-Siegtor gegen Rijeka erst in der Nachspielzeit

Rijekas Hoffnung lebt dank Auswärtstor – Celtic nach 5:0 praktisch durch – Gute Chancen für Sevilla und Napoli

Piräus – Salzburg-Bezwinger HNK Rijeka hat sich am Mittwochabend im Play-off-Hinspiel für die Fußball-Champions-League nach Halbzeitführung noch 1:2 geschlagen geben müssen. Der kroatische Doublesieger, bei dem Ex-Austrianer Alexander Gorgon bis zur 78. Minute spielte, musste nach einer Gelb-Roten Karte für Leonard Zuta (83.) in der Nachspielzeit noch das entscheidende Tor hinnehmen (93.).

Celtic Glasgow stellte mit einem klaren 5:0 (2:0) zu Hause gegen Astana die Weichen Richtung Königsklasse. Der Achtelfinalist der vergangenen Saison, FC Sevilla, mühte sich auswärts bei Besaksehir in Istanbul zu einem 2:1 (1:0).

Napoli setzte sich gegen Nizza 2:0 (1:0) durch. In diesem Duell sind in beiden Spielen aus Sicherheitsgründen keine Gästefans zugelassen. 2015 war es in einem Testspiel zwischen den beiden Clubs in Nizza zu Ausschreitungen gekommen. (APA, 16.8.2017)