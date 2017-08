Impuls-Abgeordnete müssen ehemaliger Partei Förderungen ersetzen

Die drei ehemaligen Vorwärts Tirol-Mandatare zahlen 650.000 Euro aus der eigenen Tasche. Impuls will aber noch mehr Geld von den Abtrünnigen. Rechtsstreit geht weiter

Innsbruck – Die Posse um die beiden Parteien Vorwärts Tirol und Impuls Tirol ist um ein Kapitel reicher. Die Abgeordneten von Impuls kündigten an, wie vom OGH angeordnet, die 650.000 Euro an nicht beantragter Parteienförderung an ihre ehemalige Partei Vorwärts zu überweisen. "Am Mittwochvormittag war das Geld noch nicht da", sagt Vorwärts-Chef Hansjörg Peer. Er rechne aber im Lauf des Tages damit.

Zur verwirrenden Vorgeschichte: 2013 gründeten unter anderem die ehemalige ÖVP-Landesrätin Anna Hosp und die Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, deren Partei Für Innsbruck selbst eine Abspaltung der ÖVP ist, die Partei Vorwärts Tirol. Mit dabei war auch der ehemalige SPÖ-Landtagsabgordnete Hans Lindenberger. Die neue Partei war ein Versuch, der ÖVP unter Landeshauptmann Günther Platter zu schaden.

Spaltung der Abspaltung

Prompt erhielt Vorwärts bei der Landtagswahl 2013 knapp zehn Prozent der Stimmen und vier Abgeordnete. Doch intern brodelte es bereits. Zuerst wurde eine Abgeordnete ausgeschlossen – sie ist seitdem als Parteifreie im Landtag. 2015 spalteten sich dann die verbliebenen drei Abgeordneten von ihrer Mutterpartei ab und gründeten Impuls Tirol. Während Vorwärts seitdem nicht mehr im Landtag vertreten ist, verfügt Impuls dank dreier Abgeordneter sogar über Klubstärke.

Weil die drei selbst aber keine Parteienförderung für das neu gegründete Konstrukt Impuls beantragen konnten, wollten sie es auch nicht ihrer Ex-Partei zugestehen und suchten daher nicht darum an. Um genau dieses Geld geht es nun im aktuellen Streit. Der OGH hat festgestellt, dass Vorwärts das Geld zusteht und die drei Abgeordneten es aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Für das Jahr 2016 wurden nun 650.000 Euro fällig. Wobei Peer anmerkt, dass dies nur das Geld bis September sei. Für Oktober bis Dezember 2016 seien weitere 185.000 Euro offen. Und die Parteienförderung 2017 – mehr als 700.000 Euro – ist Gegenstand eines weiteren Verfahrens.

Neos stiften zusätzliche Verwirrung

Für Verwirrung sorgte am Montag eine Pressekonferenz der Neos Tirol, die eine etwaige Kooperation mit Vorwärts zum Thema hatte. Doch Neos-Chef Dominik Oberhofer dementiert: Man habe nur klarstellen wollen, dass dies nicht infrage käme.

Bei Vorwärts ist man ob des Geldsegens überfordert. Ob man bei der Landtagswahl 2018 antritt, ist offen. Eher erst 2023, sagt Peer. Vielleicht werde man das Geld aber auch spenden oder eine andere Partei damit unterstützen. Ob Impuls 2018 noch einmal antritt, ist ebenfalls unklar. (Steffen Arora, 17.8.2017)