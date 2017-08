Kurz holt sich Ex-Rechnungshofchef Josef Moser ins Team

In den Ländern rechnen die dortigen ÖVP-Chefs bereits mit ordentlichen Zugewinnen bei der Wahl und mehr Parlamentssitzen für ihre Kandidaten und Kandidatinnen. Auch bei Erstellung der Landeslisten hatte Parteichef Sebastian Kurz kräftig mitgemischt

Wien/Graz/Salzburg – "Unser Optimismus ist groß", zeigte sich der steirische Landeshauptmann und ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer begeistert, als er am Mittwoch die Landeskandidaten seiner Partei für die Nationalratswahl vorstellte. Wie auch in den anderen Bundesländern rechnet die steirische ÖVP damit, diesmal mehr Kandidaten ins Parlament nach Wien schicken zu können. Dank Sebastian Kurz, weil die Stimmung für den neuen Parteichef eben "so gut ist". Schützenhöfer warnte aber vor allzu großer Euphorie: "Es muss uns noch gelingen, die gute Stimmung in Stimmen umzuwandeln."

Die Länderpolitiker der Volkspartei fügten sich folgsam dem Diktat des neuen Parteiführers, der bei der Kandidatenauswahl in den Bundesländern kräftig mitmischte und überall neue Gesichter sehen wollte.

Auf Bundesebene hatte sich Kurz das alleinige Sagen ausbedungen. Hier umgibt er sich – ihn selbst und Listenzweite Elisabeth Köstinger, die auch Listenerste in Kärnten ist, mal ausgenommen – mit Quereinsteigern. An der dritten Stelle auf der Bundesliste wird – wie dem STANDARD ÖVP-intern bestätigt wurde – der ehemalige Rechnungshofpräsident und Ex-FPÖ-Klubdirektor Josef Moser kandidieren.

Dahinter, auf Platz vier, wird die Programmchefin von ORF Burgenland, Gaby Schwarz, Platz nehmen. Der von den Grünen "ausgemusterte" Efgani Dönmez wird von Kurz auf den fünften Platz gesetzt, noch vor Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und dem Mathematiker Rudolf Taschner. Es folgen die Salzburger Personalunternehmerin Tanja Graf, der Wiener Polizei-Vizepräsident Karl Mahrer und die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Sie führt auch die Tiroler Liste an.

Steiermark

Durch einen Behandlungsfehler ist auch die steirische Spitzenkandidatin, die Gastronomin und Bürgermeisterin Barbara Krenn, auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie fungiert als Obmann-Stellvertreterin der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Steiermark. Neben der Wirtschaftskammer wird in der Steiermark auch der ÖAAB gut vertreten sein – mit Ex-Generalsekretär Werner Amon.

Auf dem dritten Platz eine Quereinsteigerin aus der Wissenschaft: Juliane Bogner-Strauß, Vizechefin am Biochemie-Institut der Grazer TU. An vierter Stelle kandidiert der ehemalige Rektor der Medizinischen Universität Graz, Josef Smolle. Ihm folgt die ehemalige Team-Stronach-Politikerin Kathrin Nachbaur, dahinter rangiert Klubobmann Reinhold Lopatka. Die Steiermark hatte zuletzt fünf Mandate zu vergeben, drei Politiker – Ex-Wissenschaftsministerin Beatrix Karl, Fritz Grillitsch und der in die Telekom-Affäre verstrickte Bernd Schönegger – haben auf eine Wiederkandidatur verzichtet. Wenn die Wähler über Vorzugsstimmen nicht anders entscheiden, ist zumindest Amons Ticket in den Nationalrat fix, während Nachbaur nur geringe Chancen hat. Lopatka ist sich sicher, über den Regionalwahlkreis wieder ins Parlament zu kommen.

Niederösterreich

Und auch in Niederösterreich betont die dortige Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten "gemeinsam mit Sebastian Kurz erarbeitet und einstimmig vom Landesparteivorstand beschlossen" worden seien. Frontmann ist dort Innenminister Wolfgang Sobotka, auf Platz zwei folgt Eva-Maria Himmelbauer, die schon seit fünf Jahren im Parlament sitzt. Auf Platz drei wurde Finanzminister Hans Jörg Schelling gesetzt.

Rundum Optimismus auch in Niederösterreich: "Wir wollen in diesem Jahr die Chance auf ein drittes Mandat auf der Landesliste nutzen", sagte Mikl-Leitner.

Salzburg

Auch die Salzburger ÖVP geht ausgesprochen siegessicher in den Urnengang am 15. Oktober. Landesparteichef Wilfried Haslauer rechnet mit vier statt bisher zwei Nationalratssitzen für die Salzburger Schwarzen, die im Gegensatz zur Bundespartei die traditionelle Farbe behalten haben und nicht auf Türkis gewechselt sind.

Neben den bisherigen Nationalratsabgeordneten Peter Haubner (Wirtschaftsbund) und Franz Eßl (Bauernbund) sollen auch noch Tanja Graf (Wirtschaftsbund) und Stefan Schnöll (JVP) in den Nationaltrat einziehen. Möglich werden soll die Mandatsverdoppelung durch die Reihung von Graf auf Platz acht der Bundesliste. Schafft sie so den Einzug in das Hohe Haus, dann könnte auch Jungpolitiker Schnöll über die Landesliste ins Parlament in Wien einziehen. (Walter Müller, Thomas Neuhold, 16.8.2017)