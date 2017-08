Amazon überträgt nun auch die Deutsche Bundesliga

Über kostenpflichtigen Amazon Channel für Prime-Nutzer

Eurosport hat einen weiteren Vertriebsweg für seine Live-Übertragungen der deutschen Bundesliga gefunden. Das vor allem aus den Freitagsspielen bestehende Pay-TV-Paket wird auch für Amazon-Kunden zugänglich sein, kündigte der Sender am Mittwoch an. Konkret zeigt Eurosport 30 Erstliga-Partien am Freitag. Im Eurosport-Paket sind zudem fünf Spiele am Sonntag und fünf am Montag enthalten.

Fünf Euro im Monat

Die Übertragungen laufen über das Internet mittels des Eurosport-Players, bei der Satelliten-Plattform HD+ und eben jetzt auch über Amazon. Die Spiele werden über Amazon Channels gezeigt. Kunden mit kostenpflichtigem Prime-Abo können dort das Europort-Paket um fünf Euro im Monat abonnieren.

Auf Sky werden die jeweiligen Spiele parallel nicht ausgestrahlt. Zwischen dem Pay-TV-Marktführer und der Eurosport-Mutter Discovery ist zwei Tage vor Saisonstart noch immer keine Lösung erzielt worden. (APA/red, 16.8.2017)