Nordkorea: Chinas Vorschlag ist ein Bluff

Doch die USA haben Chinas Vorschlag entschieden abgelehnt, vordergründig weil er Nordkoreas Streben nach Massenvernichtungswaffen (die einzusetzen das Land uneingeschränkt bereit erscheint) moralisch mit Amerikas Recht auf Verteidigung seiner selbst und seiner Verbündeten in einen Topf wirft. Würden die USA einen Double Freeze akzeptieren, so würden sie im Wesentlichen Nordkorea für die Einstellung von Aktivitäten belohnen, die bereits gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen.

Minxin Pei ist Professor of Government am Claremont McKenna College und Autor von "China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Change".