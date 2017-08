EZB-Aufseher: Banken müssen auf harten Brexit vorbereitet sein

Nach dem EU-Austritt können Banken von London aus keine Produkte mehr in den übrigen 27 EU-Ländern vertreiben, eine Lizenz in einem EU-Land wird dann benötigt

Frankfurt – EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat Banken dazu aufgerufen, sich rechtzeitig auf den Brexit vorzubereiten. "Ich habe eine sehr klare Botschaft für sowohl kleine als auch große Banken: Die Uhr tickt", sagte Lautenschläger laut einem Newsletter, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Niemand wisse, wie sich der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU gestalten werde.

Deshalb sollten sich die Institute zur Sicherheit auf einen sogenannten harten Brexit einstellen, einen Bruch mit der EU, der ohne Handelsabkommen oder Übergangsphase vollzogen würde, so die Direktorin der Europäischen Zentralbank. "Die Banken sind noch nicht so weit vorangekommen, wie wir es gerne hätten."

Lizenz benötigt

Einige der großen Institute, die Geschäfte in die Eurozone verlagern wollen, seien mit ihren Planungen zwar vorangekommen. Die Aufsicht habe aber noch nicht viele endgültige Beschlüsse gesehen, wie diese und andere Geldhäuser künftig ihre Geschäfte organisieren wollten. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens können Banken von London aus keine Produkte mehr in den übrigen 27 EU-Ländern vertreiben, da dafür dann eine Lizenz in einem EU-Land benötigt wird.

Die Europäische Zentralbank ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Geldhäuser in der Eurozone zuständig. Inzwischen überwacht sie direkt 124 Institute. (APA, Reuters, 16.8.2017)