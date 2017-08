ÖVP-Generalsekretärin Köstinger kandidiert auf Platz zwei

Dritter Kandidat hinter Kurz und Köstinger wird am Donnerstag präsentiert

Wien – Hinter ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird Generalsekretärin Elisabeth Köstinger auf der schwarzen Bundesliste für die Nationalratswahl kandidieren. Die Partei bestätigte der APA am Mittwoch einen entsprechenden "Österreich"-Bericht. Köstinger ist auch Listenerste in Kärnten. Platz 3 der Bundesliste wird am morgigen Donnerstag präsentiert.

Spekuliert wurde zuletzt darüber, dass es sich dabei um den Finanzprofessor Gottfried Haber oder den Ex-Blauen und früheren Rechnungshofpräsidenten Josef Moser handeln könnte.

Dönmez auf Platz fünf

Die über mehrere Wochen inszenierte Bekanntgabe der Bundesliste ist dann jedenfalls komplett. Auf Platz vier tritt die Programmchefin des ORF-Burgenland und langjährige Moderatorin Gaby Schwarz an, die auch Spitzenkandidatin auf der Landesliste ist. Der ehemalige Grün-Politiker Efgani Dönmez kandidiert auf dem fünften Platz, dahinter Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und der Mathematiker Rudolf Taschner.

Auf dem achten Platz der Bundesliste steht die Salzburger Personalunternehmerin Tanja Graf, auf Platz neun der Wiener Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer und auf Platz zehn die ehemalige Stabhochspringerin, nach einem Unfall im Rollstuhl sitzende Kira Grünberg, die auch zur Tiroler Spitzenkandidatin ernannt wurde. (APA, )