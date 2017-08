Austrianer Filipovic vor Wechsel in die Türkei

26-Jähriger von Konyaspor umworben – Kayode-Transfer noch nicht finalisiert

Schwechat/Wien – Die Wiener Austria ist am Mittwochvormittag ohne Petar Filipovic zum Europa-League-Playoff-Hinspiel in Osijek aufgebrochen. Vorstand Markus Kraetschmer bestätigte vor dem Abflug Medienberichte, wonach der 26-jährige Innenverteidiger zum türkischen Club Konyaspor wechseln soll. Filipovic reiste deshalb am Mittwoch zum medizinischen Check in die Türkei.

Der Transfer von Larry Kayode ist indes noch nicht finalisiert. "Es sind noch formale Punkte zu klären", erklärte Kraetschmer. Der 24-jährige Torjäger aus Nigeria soll von Manchester City gekauft und direkt an den spanischen Primera-Division-Aufsteiger Girona verliehen werden. Filipovic hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis Sommer 2019 laufenden Vertrag, die ihm einen vorzeitigen Abschied von der Austria ermöglicht. (APA, 16.8. 2018)