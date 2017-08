Städtebauen auf der Konsole: "Cities: Skylines" für PS4 erschienen

Nach der Veröffentlichung für die Xbox One im April, ist nun die Portierung für Sonys Konsole erschienen

In einer Pressemitteilung stellte Herausgeber Paradox Interactive die Konsolenportierung des erfolgreichen Städtebau-Simulators vor: "Cities: Skylines" ist ab sofort auch für PS4-Spieler verfügbar und kommt somit vier Monate nach der Xbox-One-Version auf den Markt. Der Preis liegt bei 39,99 Euro, sowohl für die digitale Download-Variante als auch für die physische Kopie.

paradox interactive "Cities: Skylines – Playstation 4 Edition" Launch Trailer

Dualshock 4 optimiert

Laut Herausgeber wurde die Steuerung mittels Sonys Dualshock 4 Controller optimiert, um die Bedienung auf dem Wohnzimmersofa vor dem großen Fernseher einfacher zu gestalten. Die Portierung übernahm in diesem Fall Tantalus Media, die bereits für diverse Umsetzungen für Nintendo-Konsolen bekannt sind, wie zum Beispiel "Sonic Mania" und "Rime" für die Switch. Die sogenannte "PlayStation 4 Edition" soll zudem über ein überarbeitetes UI verfügen, das an die Bedienung via Controller angepasst ist. Zudem wird die Version das Add-On "After Dark" enthalten, das diverse Features für das Nachtleben und den Tourismus der Stadt mit sich bringt. (ke, 16.8.2017)