33-jähriger Mann aus dem Iran angezeigt

Puch bei Hallein – Ein 33-jähriger Asylwerber aus dem Iran ist am Dienstag zu Mittag in das Büro einer Asylunterkunft in Puch bei Hallein (Flachgau) eingedrungen und hat dort mit einer Axt die gesamte Einrichtung zerstört. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Als Grund für die Tat gab er den Erhalt eines negativen Asylbescheids an. Der Mann wird angezeigt, für das Quartier wurde ein Betretungsverbot verfügt. (APA, 16.8.2017)