"Sonic Mania" erschienen: "Das beste 'Sonic', das je entwickelt wurde"

Starke Kritiken für die Best-of-Neuauflage von Segas Jump'n'Run-Klassiker

1991 erblickte ein blauer Pixeligel das Licht der Videospielwelt. "Sonic The Hedhehog" sollte für den damaligen Konsolenhersteller Sega all das erreichen, was "Super Mario" für Konkurrent Nintendo geschaffen hatte. Dass daraus trotz großer Popularität des flitzenden Stacheltieres letztendlich nichts wurde, hielt Sega nicht davon ab, weiter an der Serie festzuhalten – mit durchwachsenem Erfolg. Denn mit dem Untergang der Sega-Konsolen verlief sich der Konzern in den vergangenen 26 Jahren in fragwürdigen kreativen Entscheidungen und lieferte eine enttäuschende oder zumindest ernüchternde Fortsetzung nach der anderen ab.

Nach all den Jahren der Kritik hat Sega bei der Entwicklung seines jüngsten Werks "Sonic Mania" den Pressestimmen zufolge nun doch auf die Community gehört und mit der Rückkehr zu den zweidimensionalen Wurzeln das beste "Sonic" seit den Anfängen des Franchises herausgebracht. Erschienen ist das Spiel für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Die PC-Version folgt am 29. August.

wirspielen Trailer zu "Sonic Mania". Der neue Igel rast im Retro-Look durch neue und bekannte Levels.

Starke Kritiken

"Sonic Mania" ist technisch wie inhaltlich eine Art "Best of" der Serie mit neuen und überarbeiteten Levels und fordernden Endgegnern. Als Sonic, Tails oder Knuckel geht es durch neue Welten und angepasste Klassik-Zonen. Eine bislang nicht bekannte Spielmechanik ist Sonics Drop Dash-Manöver, Tails kann wiederum in alter Manier durch Levels fliegen und Knuckles klettert durch die Welten. Neben dem Einsammeln von Ringen gibt es verstecke, Bonusstages, neue Feinde, alte Freunde und zahlreiche Extras und Anspielungen auf die Klassiker sowie kompetitive Modi zu finden.

"'Sonic Mania' weiß seinen sentimentalen Reiz effektiv einzusetzen, aber gleichzeitig heilt es die Wunden, die von seinen enttäuschendsten Vorgängern verursacht wurden und übertrifft die besten Teile der Serie mit intelligenten Designs", zeigt sich die Gamespot-Autor Mark Espineli begeistert. "Als exzellenter 2D-Plattformer übertrifft 'Sonic Mania' die Erwartungen und bietet nicht nur eine ordentliche Weiterentwicklung der Serienformel, sondern auch das beste 'Sonic'-Spiel, das je entwickelt wurde."

sonic the hedgehog Trailer zum kompetitiven Modus.

Besser als das bisherige Beste

Gamepro-Autor Sascha Penzhorn merkt an, dass die Freude über ein neues, gutes "Sonic"-Spiel gewiss auch von der persönlichen Vorgeschichte mit der Serie geprägt ist. "'Sonic' hat sich im Laufe der Jahre immer mehr vom coolen Maskottchen zur nervtötenden blauen Plage entwickelt. Auf jedes gute Sonic-Spiel kommen gefühlt drei katastrophal schlechte. Umso überraschter war ich, als sich Sega mit Fans zusammengesetzt hat, um 'Sonic Mania' zu basteln. Back to the roots – und das richtig klasse!", so Penzhorn. "Klar, Nostalgie macht blöd und durch die rosa Veteranenbrille ist das Spiel noch mal eine Ecke besser. Aber 'Sonic Mania' ist ganz einfach gut und unterhält auch Spieler, die zu Zeiten der Original-Teile noch nicht mal in Planung waren. Dass ein großer Teil der Level im Grunde nur Remixes beliebter Klassiker sind, stört mich dabei überhaupt nicht. Im Gegenteil – die besten Level, alle in einem Spiel."

Das Besondere an dem von Fans und Veteranen entwickelten jüngsten Ableger sei laut Eurogamer, dass es den Charakter der so beliebten ersten Werke einfange. "'Mania' nimmt alles, was von Segas bahnbrechenden 2D-Platformern bemerkenswert war – die Freude daran, immer am Rande des Desasters zu stehen oder etwa diese verquere Großartigkeit der Levels – und haucht ihnen neues Leben ein. Und das so gut, dass man nur vor Verwunderung das Gamepad niederlegen kann." (zw, 16.8.2017)