Mozillas großes Comeback: So sieht Firefox 57 aus

Vorschauversion veröffentlicht – Performanceverbesserungen und ein neues Design sollen den Browser modernisieren

Mit Firefox 57 will sich Mozilla seine einstige Vorreiterrolle am Browsermarkt zurückerkämpfen, die es an Googles Chromes verloren hat. Neben Performanceverbesserungen wird der Browser auch eine neue Benutzeroberfläche mit Namen Photon erhalten. Wie diese aussehen wird, lässt das Unternehmen nun in einer frühen Vorschauversion durchblicken.

Rundum erneuertes Design

Nightly-Versionen sind für Tests gedacht und sollten nicht für reguläres Surfen verwendet werden, da es noch zu Fehlern kommen kann. Die Änderungen am Interface kann man sich so aber bereits ansehen. Menüleisten, Icons, Tabs, Titelzeile – das gesamte Design wurde erneuert. Nutzer können zwischen einem hellen und dunklen Theme wechseln und noch weitere persönliche Anpassungen vornehmen.

Wie bereits berichtet, soll Firefox 57 auch deutlich schneller werden – das Rendering wird auf den Grafikchip ausgelagert, der neue Quantum Compositor soll die Anzeige von Inhalte beschleunigen. Auf klassische Erweiterungen verzichtet der nächste Mozilla-Browser – stattdessen werden nur mehr Erweiterungen mit dem WebExtensions-API unterstützt. Auch das soll den Browser schneller machen. Entwickler müssen ihre Add-ons dafür portieren, was bereits zu einiger Kritik geführt hat.

Die finale Version von Firefox 57 soll im November veröffentlicht werden. (red, 16.8.2017)