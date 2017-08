Polizei-Porsche in der Steiermark und bundesweit unterwegs

Der Sportwagen im Polizeidesign ist bis Ende Oktober hinter Verkehrssündern her

Die steirische Polizei vermeldet am Mittwochmorgen erste Erfolge mit ihrem einsatzfähigen Sportwagen – die Rede ist von einem Porsche 911 im Polizeidesign. Der Leihwagen der Firma Porsche soll bis Ende Oktober in ganz Österreich im Einsatz sein, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.

Alkolenker

Am Montag sei es Beamten mit dem schnittigen Vehikel bereits gelungen, "gleich zwei Verkehrssünder aus dem Verkehr zu ziehen". Beide Lenker, ein 39-Jähriger und ein 47-Jähriger, waren stark alkoholisiert. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen.

Einer von ihnen verursachte "im Baustellenbereich des Selzthaltunnels einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei er eine Baustellenabsicherung und ein anders Fahrzeug streifte".

Zuletzt war der Polizei-Porsche vergangenes Wochenende beim MotoGP in Spielberg zu sehen. (red, 16.8.2017)