Wie sich Spitzenkandidaten im Wahlkampf fit halten

foto: andy wenzel

Manchmal betreibt Christian Kern Fußball auch aktiv.

Christian Kern (SPÖ):

"Ungefähr dreimal pro Woche nehme ich mir Zeit für Sport. Am liebsten ist es mir, wenn ich mich in der frischen Luft bewegen kann.Ich laufe gerne und regelmäßig, fahre aber auch sehr gerne mit dem Fahrrad, am liebsten mit dem Mountainbike in Kärnten, wo man ganz fantastische Touren machen kann. Je höher, desto besser ist in diesem Bereich mein sportliches Credo.

Wenn ich mich nicht draußen bewegen kann, gehe ich in Wien aber auch sehr regelmäßig ins Fitnessstudio. Das brauche ich, Wenn es um Passivsport geht, sage ich nur: Fußball. Wenn ich es schaffe, schaue ich mir die Austria-Spiele im Stadion an, meistens verfolge ich aber die Fußballmatches im Fernsehen. Mit einem Auge schaue ich mir das Spiel an, mit dem anderen lese ich mir Akten durch. Offlinesein ganz generell ist für mich als Bundeskanzler nämlich kaum möglich.

Auch gesundes Essen ist schwierig, oft gehen sich den ganzen Tag über nur Mannerschnitten aus. Unser Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt, doch man sollte, so wie wir selbst manchmal, seinen Lebenswandel überdenken. In manchen Bereichen ist es behäbig, daran arbeiten wir. Es ist schon einiges gelungen.Generell ist mir wichtig: Medizinische Versorgung darf keine Frage des Kontostandes sein."