Rekrutierungsprobleme bei Beisitzern: Experten fordern Wahlrechtsreform

Innenminister Wolfgang Sobotka ( ÖVP ) hatte einst gefordert, Wahlbeisitzer wie Schöffen zufällig auszuwählen und zu verpflichten – womit er damals weder beim politischen Gegner noch in seiner eigenen Partei auf große Zustimmung stieß. Filzmaier sieht hier vor allem das Problem der Sanktionierung: "Will man wirklich Geldstrafen verhängen oder Unwillige einsperren?" Würde man ausschließlich auf Freiwilligkeit setzen, sei hingegen einerseits nicht klar, ob sich genug Interessierte melden, andererseits bestehe auch die Gefahr, dass "rechts- oder linksradikale Gruppen mobilisieren", sagt der Politologe.

Probleme, genügend Leute zu finden, hätten vor allem FPÖ und Grüne, erklärt Riedl. Vielerorts wird aber nicht einmal damit gerechnet, dass die vorgesehene Anzahl an Beisitzern zustande kommt – und eine mehr als 70- bis 80-prozentige Auslastung gar nicht erst angestrebt (siehe Infobox unten). Außerdem beklagen Gemeinden immer wieder, dass nominierte Beisitzer einfach nicht erscheinen würden – was keine Konsequenzen hat.

Irgendwann kommt in lange geübten und funktionierenden Systemen fast unvermeidlich der Moment, da reißt der Schlendrian ein. Als vergangenes Jahr die Bundespräsidentschaftswahl wiederholt werden musste, weil die strengen Regeln zur Auszählung von Wahlkarten nicht überall befolgt worden waren, ging es nicht um vermutete Manipulation oder Missbrauch, es war die Nachlässigkeit, die sich langsam in die heimische Demokratie eingeschlichen hatte.

NACHGEFRAGT in den Ländern

In vielen Städten und Gemeinden fehlen Beisitzer. Möglicherweise können bis zur Wahl tausende Posten nicht besetzt werden.

Wahlbeisitzer zu sein ist grundsätzlich eine ehrenamtliche Tätigkeit. Vonseiten des Bundes stehen den Wahlhelfern laut Gebührenanspruchsgesetz 12,50 Euro zu – als Verpflegungsvergütung für Frühstück und Mittagessen. In manchen Gemeinden werden statt einer Auszahlung einfach vor Ort Würstel oder eine Jause aufgetischt. Die größeren Städte legen meist noch etwas drauf, um den Anreiz zu erhöhen.

Die Stadt Innsbruck hat sich entschlossen, die Entschädigung für die kommende Nationalratswahl im Oktober von 44 auf 70 Euro zu erhöhen, da es immer schwieriger geworden sei, Wahlbeisitzer zu finden. Bekommen sollen die erhöhte Entschädigung allerdings nur jene Beisitzer, die sich einer eigenen Schulung unterziehen. In Tirol wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde- und Sprengelbehörden am Wahltag – wie früher – ausreichend besetzt sein werden. Die Landes- und alle Bezirkswahlbehörden seien "nahezu vollständig", hieß es.

Auch in der steirischen Landeshauptstadt Graz sah man sich gezwungen, die Honorierung der Wahlbeisitzer anzuheben. Bisher erhielten Beisitzer, wenn sie mindestens fünf Stunden im Wahllokal anwesend waren, 30 Euro Vergütung. In vielen Fällen wurde der "Dienst" mit Parteikollegen und -kolleginnen geteilt, auch die zweite Person erhielt 30 Euro. Blieb jedoch eine Person länger als fünf Stunden, etwa den ganzen Wahltag, schauten nicht mehr als 30 Euro heraus. "Das wurde jetzt geändert", sagt Wahlreferatsleiter Wolfgang Schwartz vom Grazer Magistrat. Bei der kommenden Nationalratswahl erhalten Wahlbeisitzer 60 Euro. "Wir mussten etwas tun", sagt Schwartz. Zumal das Interesse, stundenlang als Wahlbeisitzer zu fungieren, deutlich abgenommen habe.

In der Kärntner Landeshauptstadt wird nicht daran gedacht, die Vergütung für die Wahlbeisitzer zu erhöhen. Hier war die öffentliche Hand bisher ohnehin schon eher großzügig. In Klagenfurt erhalten die Beisitzer 51 Euro pro Wahleinsatz. Aktuell seien bisher 70 bis 80 Prozent der Beisitzer in den Sprengeln nominiert. Das entspreche früheren Jahren, hundert Prozent werde man ohnehin nie erreichen, sagt eine Mitarbeiterin der Stadt. Die FPÖ Kärnten verwies auf kleine Rekrutierungsprobleme wegen der Urlaubszeit, die Grünen räumen ein, dass man natürlich nicht alle Posten besetzen könne.

In Vorarlberg werden 3.870 Wahlbeisitzer und Wahlbeisitzerinnen benötigt. Der Bedarf kann bei dieser Nationalratswahl zu 76 Prozent gedeckt werden. Zuständig für die Rekrutierung sind die Parteien. "Eher besser als die letzten Jahre" sei die Bereitschaft zur Mithilfe am Wahlsonntag geworden, sagt Gernot Längle, Leiter der Landeswahlbehörde. Die Personalsituation sei nicht sehr gut, aber brauchbar. Den Gemeinden stehe es frei, Entschädigungen zu bezahlen. In den Städten bekommen Beisitzer und Beisitzerinnen durchschnittlich 30 Euro plus Jause. Wunsch der Gemeindeverwaltungen wäre eine bundesweit einheitliche Regelung.

In der Landeshauptstadt Salzburg hat man die Aufwandsentschädigung schon vergangenes Jahr angehoben. 80 Euro bekommen die Wahlbeisitzer nun pro Tag. Etwa 800 Leute seien an einem Wahltag im Einsatz, sagt ein Sprecher des Magistrats. Allerdings werde es seit den Patzern bei der Bundespräsidentenwahl für die politischen Parteien immer schwieriger, Wahlbeisitzer zu finden.

Keinerlei Engpässe bei der Bestellung der Beisitzer meldete das Land Oberösterreich. Die Vorbereitungen seien "reibungslos verlaufen", sagt Josef Gruber von der Landeswahlbehörde. Rund 10.000 Ehrenamtliche werden im Oktober Dienst machen, 8000 weitere Personen stünden als Ersatzbeisitzer bereit. Die Abgeltung sei von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Manchmal würden die Parteien die von ihnen entsandten Wahlbeisitzer entlohnen.

In Wien will man von Problemen bei der Beisitzerrekrutierung ebenfalls nichts wissen. "Die Landeswahlbehörde und die Bezirkswahlbehörden sind komplett besetzt", versicherte Christine Bachofner, Leiterin der für Wahlen zuständigen MA 62. Als Aufwandsentschädigung erhalten Beisitzer in Wien seit 2010 je 45 Euro. (jub, mika, mue, neu)