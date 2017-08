Cern-Physiker: "Die Schönheit der Beobachtung ist extrem"

Hoecker: In dieser Messung gibt es keine Hinweise auf neue Physik jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Die Beobachtungen bestätigen die Quantenelektrodynamik. Aber dennoch handelt es sich dabei um ein sehr seltenes Phänomen, das noch nie direkt nachgewiesen werden konnte. Seit den 1970ern bemühen sich Physiker um Nachweise, bisher gab es aber nur indirekte Hinweise. Die Schönheit dieser Beobachtung ist extrem: Dass Licht sich an sich selbst streut, ist ein sehr beeindruckendes Phänomen. (Tanja Traxler, 16.8.2017)

Hoecker: Weil sie so selten ist. Was passieren muss, ist, dass die Lichtteilchen eine sogenannte Vakuumpolarisation machen. Dabei werden virtuelle Teilchen produziert, und über diese kommt es zur Streuung der Lichtteilchen untereinander. Dieser Prozess wird durch die vierte Potenz der elektromagnetischen Kopplungskonstante unterdrückt. Das ist also ein sehr seltener Prozess, und wir brauchen viele Kollisionen von Blei-Ionen, um ihn zu beobachten.

Hoecker: Das hat mit den Untergrundschwankungen der Messung zu tun: Wenn wir ein Ereignis ohne Untergrund hätten, würde schon ein Ereignis reichen. Da wir einen Untergrund von 2,6 Ereignissen erwarten, der statistisch fluktuieren kann und dann so aussehen könnte wie ein Signal, müssten wir auf etwa 15 Ereignisse kommen. Also nur um wenige mehr, als wir bereits haben – dann können wir von einem Nachweis sprechen.

Genf/Wien – Gemäß der klassischen Physik durchdringen sich Lichtstrahlen gegenseitig, ohne einander zu beeinflussen. Doch laut der Quantenphysik ist das anders: Licht kann an Licht gestreut werden. Der Prozess ist äußerst selten, und so ist es als kleiner Meilenstein zu werten, dass Physiker des europäischen Kernforschungszentrums Cern bei Genf die ersten direkten Hinweise solch eines Prozesses gemessen haben, wie sie im Fachblatt "Nature Physics" berichten .

Andreas Hoecker (geboren 1967 in Aachen) hat im Bereich der Quantenchromodynamik an der Universität Paris-Süd promoviert. Seit 2005 ist er am europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf tätig. Er ist stellvertretender Leiter des Atlas-Experiments am Large Hadron Collider (LHC).

