Großbritannien will Zollschranken zur EU vermeiden

Brexit-Minister lobt "unglaublich guten" Verhandlungsfortschritt – Skepsis bei der Opposition und in Brüssel

Die britische Regierung von Premierministerin Theresa May möchte nach dem EU-Austritt für bis zu drei Jahre weiter der europäischen Zollunion angehören, gleichzeitig aber eigene Freihandelsverträge mit Drittländern vereinbaren. Dies geht aus einem Arbeitspapier hervor, das am Dienstag vom zuständigen Brexit-Ministerium in London vorgelegt wurde. Minister David Davis kündigte an, die Vorschläge Ende des Monats in die nächste Verhandlungsrunde mit Brüssel einzubringen. Die Einigung über eine entsprechende Übergangsfrist sei "im beiderseitigen Interesse".

Das Verhandlungsmandat der 27 verbleibenden EU-Mitglieder für Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier sieht Gespräche über das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien erst nach Klärung akuter Probleme vor. Dazu gehören der Status von mehr als drei Millionen EU-Bürgern auf der Insel sowie gut einer Million Briten auf dem Kontinent, die Höhe britischer Zahlungen in die Gemeinschaftskasse sowie die Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland.

Erst auf dem Gipfel im Oktober wollen die Staats- und Regierungschefs je nach Fortschritt der Verhandlungen grünes Licht für die Besprechung weiterer Themen geben. Barnier hat sich zuletzt im Juli skeptisch zu den bisherigen britischen Lösungsvorschlägen geäußert. Hingegen behauptete Davis am Dienstag, die Partner hätten "erheblichen Fortschritt" gemacht: "Wir kommen unglaublich gut voran." Allerdings sei das für Außenstehende nicht immer erkennbar, schließlich gehöre zu Gesprächen auch "konstruktive Zweideutigkeit".

Unrealistische Konzepte

Erste Reaktionen aus Brüssel fielen negativ aus. Der von London gewünschte "reibungslose Handel" sei außerhalb des Binnenmarkts und der Zollunion nicht möglich, bekräftigte ein Sprecher der Kommission. Ins gleiche Horn stieß Belgiens Expremier Guy Verhofstadt, den das EU-Parlament als Chefunterhändler benannt hat: "Gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Zollunion zu sein" sei ebenso unrealistisch wie das Konzept von "unsichtbaren Grenzen". Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer nannte die Regierungsvorschläge "zusammenhanglos, unzureichend und widersprüchlich".

Das 13-seitige Arbeitspapier bildet die Grundlage für weitere Diskussionen mit den betroffenen Branchen. Es soll im Herbst in ein Weißbuch und ein neues Zollgesetz münden. Die vorgeschlagenen Lösungen werden als "beispiellos" und als "Herausforderung" beschrieben. Es gehe darum, unnötige Störungen des EU-Handels zu minimieren. Dieser macht knapp die Hälfte der britischen Handelsströme aus: 2016 exportierten mehr als 200.000 britische Unternehmen Waren und Dienstleistungen im Wert von 230 Milliarden Pfund (253 Milliarden Euro) in die 27 Partnerländer, der Import in die umgekehrte Richtung betrug 290 Milliarden Pfund (319 Milliarden Euro).

Davis und Seehofer

An diese aus Sicht Europas positive Handelsbilanz haben die britischen EU-Feinde stets ihre Zuversicht geknüpft, Brüssel werde der Insel weit entgegenkommen. Brexit-Minister Davis schlug in diese Kerbe, indem er in seinen Interviews mehrfach auf einen kürzlich stattgefunden habenden Besuch bei Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in München hinwies. Die dort ansässigen Industrieunternehmen wie BMW und Siemens hätten größtes Interesse daran, den Handel über den britischen Kanal im bisherigen Umfang zu erhalten.

Erst am Wochenende hat die Regierung ihren Kurs auf einen harten Brexit inklusive Austritts aus Binnenmarkt und Zollunion im März 2019 bekräftigt. Dass jetzt überhaupt von Übergangsregelungen die Rede ist, wird in London als Sieg der Brexit-Skeptiker um Finanzminister Philip Hammond und Wirtschaftsminister Greg Clark gewertet. Ihnen hatten die Lobbyisten der betroffenen Firmen eindringlich die Gefahren eines abrupten Austritts aus Binnenmarkt und Zollunion vor Augen geführt. Die Finanzindustrie, die elf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, forderte am Dienstag eine rasche Einigung für Übergangsregelungen, die auch Dienstleistungen mit einschließen. (Sebastian Borger aus London, 15.8.2017)