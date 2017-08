Bill Gates spendet Microsoft-Aktien im Wert von 4,6 Milliarden Dollar

Der Microsoft-Mitgründer hält nur mehr 1,3 Prozent an seinem Unternehmen – wohl Spende für eigene Foundation

Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat abermals seinen Anteil an Microsoft-Aktien reduziert. Er spendete Aktien im Wert von rund 4,6 Milliarden Dollar, vermutlich an die Bill & Melinda Gates Foundation, die er für wohltätige Zwecke nutzt. Seit einigen Jahren gibt Gates regelmäßig Aktien in dieser Größenordnung auf. Macht er in diesem Tempo weiter, besitzt er 2019 keine Anteile an Microsoft mehr.

Microsoft: Größter Anteilseigner bleibt Steve Ballmer

Gates gilt aber weiterhin als reichster Mann der Welt. Sein Vermögen wird auf 86,1 Milliarden Dollar geschätzt. Amazon-Gründer Jeff Bezos soll ihm jedoch dicht auf den Fersen sein. Bei Microsoft hält Ex-Chef Steve Ballmer die größten Anteile, dahinter folgen Gates und der jetzige CEO Satya Nadella. (red, 15.8.2017)