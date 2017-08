Salzburg-Keeper Walke für Spiel in Constanta fraglich

Auch beim Playoff-Hinspiel der Europa League könnte Ersatzmann Stankovic zwischen den Pfosten stehen

Salzburg – Alexander Walke wird die Reise zum Playoff-Hinspiel von Red Bull Salzburg bei Viitorul Constanta am Mittwoch zwar antreten. Der Einsatz des 34-jährigen Deutschen am Donnerstagabend (20.45 Uhr MESZ/live in Konferenzschaltung auf Puls 4) ist nach seiner vergangene Woche erlittenen Fingerluxation samt Rissquetschwunde aber fraglich

Die Nummer eins des Meisters war bereits im Meisterschaftsspiel am Samstag in Altach von Cican Stankovic vertreten worden. Der 24-jährige frühere österreichische U21-Nationaltorhüter zeigte beim 1:0-Sieg eine hervorragende Vorstellung.

Verzichten müssen die Salzburger in Rumänien weiterhin auf die Langzeitverletzten Samuel Tetteh (Knieverletzung) und David Atanga (Mittelfußbruch). Dazu gesellte sich auch der linke Verteidiger Stefan Stangl. Der 25-Jährige, der im Juni auch im ÖFB-Kader für das WM-Qualifikationsspiel in Irland (1:1) gestanden war, zog sich im Training zum wiederholten Mal eine Muskelverletzung zu und fällt laut Clubangaben mehrere Wochen aus.

Stangl wird damit aller Voraussicht nach auch beim nächsten Lehrgang des Nationalteams fehlen. Die ÖFB-Auswahl gastiert in der WM-Qualifikation am 2. September in Wales und empfängt am 5. September Georgien. Teamchef Marcel Koller gibt seinen Kader nächsten Dienstag bekannt. (APA, 15.8. 2018)