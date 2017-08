ÖVP ortet auch in Österreich dubiose Silberstein-Praktiken

Schelling: Organisation von Wahlspenden über dubiose Vereine "ist jetzt offenbar auch in Österreich bei der SPÖ der Fall"

Wien – Die ÖVP entrüstet sich täglich neu über die Verhaftung des bisherigen SPÖ-Beraters Tal Silberstein. Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ortete am Dienstag in einer schriftlich übermittelten Stellungnahme auch hierzulande dubiose Silberstein-Methoden.

Schelling verwies auf ungenannte Medienberichte, wonach Silberstein bereits in Israel vorgeworfen werde, in früheren Zeiten Wahlspenden über dubiose Vereine organisiert zu haben. "Das ist jetzt offenbar auch in Österreich bei der SPÖ der Fall und muss schleunigst aufgeklärt werden. Der Verdacht liegt nahe, dass bewusst das Parteienfinanzierungsgesetz umgangen wird. Diese Methoden müssen sofort gestoppt werden."

Kritik von Schelling

Anlass für Schellings Verdacht ist das Personenkomitee von SPÖ-Chef Christian Kern. Dieses wird nämlich nicht von der Partei, sondern von einem formal unabhängigen Verein organisiert, der allerdings der SPÖ nahesteht. Schelling forderte – wie schon tags zuvor ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger – Transparenz und Aufklärung.

Denn: "Wenn die SPÖ wie auch dieser Verein ihre Spenden bewusst nicht offenlegen wollen und sie sich jeglicher Transparenz verwehren, wird der Verdacht immer größer, dass am Gesetz vorbei eine Konstruktion geschaffen wurde um Spenden verdeckt zu kanalisieren", kritisierte Schelling. (APA, 15.8.2017)