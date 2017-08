Air Berlin meldet Insolvenz an, Flugbetrieb wird fortgeführt

Etihad zog die Reißleine und verwehrt weitere finanzielle Unterstützung. Tochter Niki bleibt vom Insolvenzantrag unberührt

Frankfurt – Mitten in der Ferienzeit stellt Air Berlin einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Flugbetrieb werde fortgeführt, teilte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft am Dienstag mit. Die deutsche Bundesregierung springt mit einem Übergangskredit von 150 Millionen Euro ein. Die Air-Berlin-Tochter Niki bleibe vom Insolvenzantrag unberührt, Flugpläne, wie Tickets blieben weiterhin gültig, so die Airline. Auch gebucht werden könne weiterhin.

Hintergrund ist, dass Hauptaktionär Etihad erklärt hat, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Deswegen sei man "zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", teilte die Fluggesellschaft mit.

Etihad zieht Notbremse



Die arabische Airline hat sich 2011 an Air Berlin beteiligt und hält knapp 30 Prozent der Anteile. Als Rettung aus dem Morgenland wurde der Einstieg damals bezeichnet. Denn Air Berlin erhielt so eine dringend benötigte Geldspritze. Die Sanierung gelang damit nicht. Die deutsche Airline wurde für Etihad zunehmend zum Faß ohne Boden. Man könne kein weiteres Geld bereitstellen, erklärte die Airline aus Abu Dhabi nun: "Diese Entwicklung ist äußerst enttäuschend für alle Beteiligten, vor allem da Etihad in den vergangenen sechs Jahren weitreichende finanzielle Unterstützung für Air Berlin während früherer Liquiditätskrisen und für deren Sanierungsbemühungen gewährt hat." Erst im April habe Etihad weitere 250 Millionen Euro zugeschossen. "Doch das Geschäft von Air Berlin hat sich in einer beispiellosen Geschwindigkeit verschlechtert."

Air Berlin fliegt seit Jahren Defizite ein, 2016 flog die Fluggesellschaft einen Rekordverlust von 782 Millionen Euro ein, die Schulden belaufen sich auf rund 1,2 Milliarden Euro. Die Lage verschärfte sich Ende März mit der Umstellung auf den Sommerflugplan. Flugausfälle und Verspätungen häuften sich danach. Die Krise hat zunehmend die Kunden der Fluggesellschaft verschreckt. Die Zahl der Fluggäste sank im Urlaubsmonat Juli im Vergleich zum Vorjahreswert um 24 Prozent auf 2,44 Millionen. Von Jänner bis Juli waren es insgesamt 13,79 Millionen Passagiere. Das entsprach einem Rückgang um 16 Prozent.

Hoffnung auf Lufthansa

Die zurückgehenden Zahlen sind zum Teil dadurch zu erklären, dass Air Berlin seine Flotte und das Streckennetz deutlich verkleinert hat. So verringerten sich die angebotenen Sitzplatzkilometer in den ersten sieben Monaten um zehn Prozent auf 27,9 Millionen. Aber auch die Auslastung der Flüge ist gesunken – im Siebenmonatsvergleich von 83,6 Prozent auf 82,4 Prozent.



Mit Marktführer Lufthansa und einer weiteren, nicht genannten Fluggesellschaft laufen Verhandlungen über die Übernahme von Teilen von Air Berlin. Diese seien weit fortgeschritten und könnten bereits in wenigen Wochen abgeschlossen werden, so die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Die Lufthansa erklärte, sie unterstütze zusammen mit der deutschen Regierung die Sanierung von Air Berlin. Sie hat ein Interesse daran, weil sie Flugzeuge von Air Berlin geleast hat, die für ihre Töchter Eurowings und auch für die AUA fliegen.

Weniger Passagiere in Wien

Das Strudeln des Billigfliegers und seiner Österreich-Tochter Niki spürt auch der heimische Flughafen seit geraumer Zeit. Niki und Air Berlin brachten Wien heuer bis zu zwei Millionen Passagiere, der Anteil am Passagieraufkommen am Wiener Flughafen sank damit auf acht Prozent. Vor wenigen Jahren waren es noch 20 Prozent. Die Lufthansa-Tochter AUA profitiert hingegen davon. Ihr Marktanteil in Wien steigt. (Reuters, rebu, 15.8.2017)