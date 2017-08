Macky Bagnack, ein Defensivmann für die Admira

Kamerunischer Nachwuchs-Teamspieler kommt aus zweiter spanischer Liga und hat Barcelona-Erfahrung

Maria Enzersdorf – Die Admira hat Defensiv-Allrounder Macky Bagnack verpflichtet. Der 22-jährige U23-Nationalspieler aus Kamerun war zuletzt für Real Saragossa in der zweiten spanischen Liga im Einsatz.

"Macky ist ein Verteidiger mit viel Offensivdrang. Er kann in der Innenverteidigung eingesetzt werden, aber auch auf der Außenbahn. Durch seine Schnelligkeit kann er dem Spiel nach vorne wertvolle Impulse geben", erklärte Admira-Trainer Damir Buric zu den Qualitäten von Bagnack, der vor neun Jahren über die Samuel Eto'o Foundation zum FC Barcelona gekommen war. Dort spielte er zunächst in den Jugendmannschaften der berühmten Talentschmiede "La Masia" und später 61-mal in der B-Mannschaft der Katalanen in der Segunda Division. (APA – 15.8. 2017)