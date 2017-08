Fernsehen: Ein Mädchen getötet – Fahrer festgenommen

Paris – In der französischen Stadt Seine-et-Marne östlich von Paris ist am Montagabend ein Auto in eine Pizzeria gerast. Dabei kam ein junges Mädchen ums Leben, berichtete der Fernsehsender BFM TV. Mehrere Menschen seien verletzt worden, der Fahrer des Autos sei festgenommen worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. (APA, Reuters, 14.8.2017)