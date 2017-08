Schalke mit Mühe weiter – Margreitter-Tor für Nürnberg

Tedesco verzichtete gegen BFC Dynamo auf Höwedes und Naldo – St. Pauli ausgeschieden

Berlin/Duisburg – Schalke 04 hat beim ersten Pflichtspiel von Coach Domenico Tedesco ein Cup-Aus beim Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo mit Mühe verhindert. Der Bundesliga-Vertreter setzte sich am Montag 2:0 bei den Berlinern durch und zog damit in die zweite Runde ein. Jewgeni Konopljanka (78./90.+1) erzielte beide Treffer. Georg Margreitter verhalf dem 1. FC Nürnberg zu einem 2:1 gegen den MSV Duisburg.

ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller war bei den Schalkern bis zur 72. Minute auf dem Feld, Alessandro Schöpf fehlte verletzungsbedingt. Bei dem Viertligisten aus Berlin, bei dem der Ex-Rapidler Angelo Vier als Sportdirektor fungiert, hielt der österreichische Goalie Bernhard Hendl seinen Kasten lange sauber, ehe der Ukrainer Konopljanka zweimal einnetzte. Schalke war ohne die Verteidiger Benedikt Höwedes und Naldo in der deutschen Hauptstadt angetreten. Auch DFB-Teamspieler Leon Goretzka wurde erst im zweiten Durchgang eingewechselt.

Krawall

Schon vor dem Duell gegen Schalke waren am Montag rund 80 Dynamo-Fans im Berliner Stadteil Treptow vorläufig festgenommen worden. Sie hätten sich in einem Lokal und dessen Umgebung im Treptower Park aggressiv und auffällig verhalten und seien zur Gefahrenabwehr in eine Gefangenensammelstelle gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Zweitligist Nürnberg machte seinen starken Saisonstart mit einem Erfolg bei Duisburg perfekt. Margreitter, der durchspielte, traf in der 41. Minute wuchtig per Kopf für die Franken, bei denen in der Schlussphase auch noch Lukas Jäger mitwirken durfte. Der FC St. Pauli dagegen schied beim Drittligisten SC Paderborn nach einer 1:2-Niederlage aus. (APA, 14.8.2017)