216.000 schauten im Schnitt auf Servus TV dem Rennen am Sonntag in Spielberg zu

Spielberg/Wien – Mit dem MotoGP-Rennen in Spielberg am Sonntagnachmittag erreichte Servus TV einen Marktanteil von 22 Prozent. Ein neuer Rekord was die Marktanteile in der Gruppe 12+ angeht, teilt der Sender mit. 216.000 Menschen sahen im Schnitt das Rennen, das sei für Servus TV die höchste Zuseher-Zahl bisher bei einem MotoGP-Rennen. (red, 14.8.2017)