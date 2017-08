Berichte über Festnahme: SPÖ wirft Wahlkampf-Berater Silberstein raus

Berater von Kanzler und SPÖ-Chef Kern soll in Israel festgenommen worden sein.

Wien – Neue Turbulenzen rund das Wahlkampfteam von Kanzler Christian Kern: Die SPÖ stellt "mit sofortiger Wirkung" die Zusammenarbeit mit dem israelischen Berater Tal Silberstein ein, verlautbarte SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Georg Niedermühlbichler am Montagvormittag und begründete dies mit "heute aus Israel bekannt gewordenen rechtlichen Vorwürfen".

Anlass sind Medienberichte aus Rumänien und Israel: Demnach hat die israelische Polizei am Montagmorgen vier Personen festgenommen, um Befragungen durchzuführen. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Geldwäsche, Betrug und Behinderung der Justiz, es gab Hausdurchsuchungen in Wohnhäusern und Büros von Verdächtigen. Explizit nennt die israelische Zeitung "Haaretz", auf die sich auch rumänische Berichte beziehen, als Beschuldigten nur den Milliardär Beny Steinmetz, einem einstigen Banker und heutigen Strategieberater, der mit Silberstein geschäftliche Beziehungen unterhält. Ob Silberstein tatsächlich auch einer der Festgenommenen ist, wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Die SPÖ geht jedenfalls davon aus und beendet als Konsequenz eine jahrelange Zusammenarbeit. Bereits in den Wahkämpfen 2002 und 2006 hatte Silberstein den damaligen SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer beraten, auch Nachnachfolger Kern gab viel auf das Wort des diskret im Hintergrund arbeitenden Einflüsterer: Vorallem mit präzisen Analysen von Umfragedaten soll Silberstein beim Kanzler Eindruck gemacht haben.

Allerdings waren nicht alle strategischen Empfehlungen in der Partei unumstritten. Silberstein soll in seiner Argumentation die Logik der israelischen Politik auf die österreichische umgelegt und so Kern zu einer zweifelhaften Linie in der Flüchtlingspolitik verleitet haben, monierten Kritiker. Motto: Rücke nach rechts, sonst verlierst du wegen der Sicherheitsfrage!

Dass es juristische Vorwürfe gegen Silberstein gibt, ist allerdings schon länger bekannt: In Rumänien steht Silberstein wegen diverser Korruptionsvorwürfe vor Gericht – es gilt in allen Fällen die Unschuldsvermutung. Politische Konkurrenten der SPÖ griffen den Berater in der Vergangenheit überdies als vermeintlichen Urheber von "Dirty Campaigning" an. (red, 14.8.2017)