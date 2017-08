Maik Solbach springt bei "Lulu" ein

Philipp Hauß muss nach Unfall umbesetzt werden

Salzburg/Hallein – Der deutsche Schauspieler Maik Solbach, der in der bereits abgespielten Salzburger Festspielproduktion "Rose Bernd" als August Keil zu sehen war, übernimmt die Rolle des Eduard Schwarz / Casti-Piani in Frank Wedekinds "Lulu". Er springt für den verletzten Philipp Hauß ein.

"Leider hatte Philipp Hauß einen privaten Unfall und musste daher die Rolle nach einer Operation an der Achillessehne zu seinem großen Bedauern zurücklegen", gaben die Salzburger Festspiele bekannt. Die Premiere der Neuinszenierung von Athina Rachel Tsangari findet am Donnerstag, 17. August, 19.30 Uhr auf der Perner-Insel in Hallein statt. Die Rolle der Lulu wird dabei gleich von drei Schauspielerinnen (Anna Drexler, Isolda Dychauk und Ariane Labed) verkörpert. (APA, 14.8.2017)