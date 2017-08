Die Filmstarts der Woche

foto: polyfilm

The Promise – Die Erinnerung bleibt (ESP/USA 2017, 133 min)

Regie: Terry George

Mit: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt der junge armenische Medizinstudent Michael Boghosian (Oscar Isaac) aus seinem südtürkischen Dorf nach Konstantinopel. Dort lernt er den amerikanischen Agenturreporter Chris Myers (Christian Bale) und dessen Geliebte Ana (Charlotte Le Bon) kennen, die ebenfalls armenische Wurzeln hat. Zwischen Michael und der Künstlerin Ana entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre, während Chris immer mehr Indizien für Gewaltakte gegen Minderheiten findet. Der irische Regisseur und Oscarpreisträger Terry George ("Hotel Ruanda") erzählt vor dem Hintergrund des Massakers an den Armeniern ein Liebesdrama mit Oscar Isaac ("Inside Llewyn Davis") und Christian Bale ("The Big Short") in den Hauptrollen.