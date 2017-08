Schlägerei zwischen vier bis fünf Personen in Göttinger Innenstadt, 200 sahen zu

Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam – Keine Verletzten

Göttingen – Insgesamt rund 200 Personen trafen sich am Sonntagabend in der Innenstadt von Göttingen zu einer Prügelei. Doch entgegen erster Medienberichte von Montagfrüh teilten nicht alle 200 Menschen in der niedersächsischen Stadt auch tatsächlich Schläge aus.

Das Onlinemedium faz.net zitiert einen Polizeisprecher, wonach nur ein kleiner Teil in die Prügelei verwickelt gewesen sei. Es soll sich um vier bis fünf Personen handeln. Die anderen Personen hätten zugesehen. Ein Mann ist verhaftet worden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach acht Uhr abends sollen die beiden Gruppen ortsansässiger Syrer und Libanesen in der Göttinger Innenstadt aufeinander losgegangen sein. Der Grund für die Schlägerei ist noch nicht bekannt. (red, 14.8.2017)