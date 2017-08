Rocket Internet will mit Aktienrückkauf Kurspflege betreiben

Bis zu fünf Millionen Aktien sollen zurückgekauft werden

Der Online-Investor Rocket Internet will seinem Aktienkurs mit einem bis zu 100 Mio. Euro schweren Rückkaufprogramm auf die Sprünge helfen. Bis Ende April 2018 sollten maximal fünf Millionen Aktien – das sind 3,03 Prozent des Grundkapitals – zurückgekauft und danach eingezogen werden, teilte Rocket Internet am Montag in Berlin mit.

"Freies Kapital bestmöglich einsetzen"

Eine bessere Verwendung für das Geld hat Vorstandschef Oliver Samwer derzeit offenbar nicht: "Das Aktienrückkaufprogramm verdeutlicht unser Bemühen, freies Kapital bestmöglich einzusetzen", sagte er.

Damit Rocket das Programm ganz ausschöpfen kann, müsste der Kurs allerdings bis auf 20 Euro steigen. Am Freitag hatte die Aktie mit 16,67 Euro geschlossen, am Montag kletterte sie nach der Ankündigung um rund vier Prozent.

Die Euphorie nach dem erfolgreichen Börsengang des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero, die die Rocket-Aktie im Juni bis auf 22 Euro getrieben hatte, war schnell wieder verflogen. Dem Startup-Investor waren mit dem ersten Börsendebüt eines Unternehmens aus dem Portfolio seit dem eigenen Börsengang im Oktober 2014 mehr als 250 Mio. Euro zugeflossen. (Reuters/APA, 14.8.2017)