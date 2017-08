Faule Eier: Acht Fipronil-Fälle in Österreich

Gefunden wurde das Insektengift in Produkten für den Gastronomiegroßhandel, die Industrie hält von ausführlicherer Herkunftskennzeichnung nichts

Wien – Seit Montagmittag ist es offiziell: Auch in Österreich sind Eier, die mit dem Insektengift Fipronil belastet sind, in Umlauf gekommen. Von 80 gezogenen Proben, die am Freitag an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) weitergeleitet wurden, bestätigte sich in acht Fällen der Verdacht, bei zehn weiteren laufe noch die Abklärung, teilt die Ages auf ihrer Homepage mit.

Der höchste gemessene Wert liegt bei 0,1 Milligramm pro Kilo, das sei um das Zehnfache weniger als der höchste Wert, der bisher in Belgien gemessen wurde. Nachgewiesen wurde das Insektengift in Eiprodukten für den Gastronomiegroßhandel mit Herkünften aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Polen.

Bis Freitag wurden – wie berichtet – in Österreich zwei Fälle gemeldet. International zieht das Thema weiter Kreise. Mittlerweile sind in fast zwanzig Ländern mit dem Insektengift Fipronil verseuchte Eier aufgetaucht.

Was die vielfach umfassendere Kennzeichnung von Eiern etwa in der Gastronomie oder in verarbeiteter Form betrifft, hält zumindest die heimische Lebensmittelindustrie nichts davon, wie sie am Wochenende in einer Aussendung einmal mehr klarstellte.

Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, findet, man solle das Thema nicht zum Wahlkampfthema machen. "Eine umfassende Kennzeichnungspflicht wie bei Schaleneiern auch für verarbeitete Eier einzuführen, würde die Lebensmittelsicherheit nicht substanziell verbessern", glaubt die Industrie. Entscheidender sei, dass die Vielzahl an bestehenden Regeln für die Sicherheit von Lebensmitteln von allen Partnern in der Lebensmittelkette – auch der Landwirtschaft – eingehalten und kontrolliert wird und dass das EU-Schnellwarnsystem RASFF von den Behörden effektiv angewendet wird."

Grundsätzlich sei die Deklaration von Lebensmitteln EU-Recht – und somit nur im europäischen Gleichklang zu ändern. Eine "Vorreiterrolle" einzelner Länder hätte laut Koßdorff unweigerlich höhere Kosten und somit Wettbewerbsnachteile für die heimischen Hersteller zur Folge. Gerade die heimischen Landwirte hätten beim Alleingang Österreichs bei der Käfighaltung erlebt, dass der Markt solche vorgezogenen Leistungen nicht honoriert. (rebu, 14.8.2017)