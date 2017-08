Morgen-Update für Montag, den 14.8.2017: Charlottesville, Großbrand in Athen, Real Madrid

Guten Morgen! Hier die wichtigsten News für Ihren Sonntag im Überblick

[International] Was war da eigentlich los in Charlottesville? Wir haben eine Reportage unseres Korrespondenten vor Ort.

[Großbrand im Nordosten Athens] Tausende auf der Flucht.



[Inland] Der Fall des toten Rekruten wird weiter thematisiert. Nun ist auch die zweifelhafte Rolle der Medien ein Thema.

[International] Mutmaßliches IS-Mitglied ersticht Polizisten in Istanbul.

Mindestens 17 Tote bei Terrorangriff in Burkina Faso.

Weitere NGOs setzen Rettungseinsätze im Mittelmeer aus.

[Wirtschaft] Wie Airbnb Steuern spart.

[Lifestyle] Wir haben für Sie herrliche Rezepte mit Tomaten gesammelt.

[Sport] Admira besiegte Rapid, die Fans sorgten allerdings für eine Unterbrechung.

Und: Real siegt in Barcelona, Ronaldo trifft und wird ausgeschlossen.

[Wetter] Heute scheint von der Früh weg verbreitet die Sonne, die Wolken im Südwesten lockern im Laufe des Vormittags auf. Am Nachmittag sind von der Silvretta bis zu den Hohen Tauern Schauer zu erwarten. 22 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 14. August feierte der Film "The Rocky Horror Picture Show" in London Premiere.