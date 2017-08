Trump-Berater: Krieg mit Nordkorea "nicht näher als vor einer Woche"

Sicherheitsberater McMaster: Aber "näher als vor einer Dekade" – USA hätten Problem viel zu lang vor sich hergeschoben

Pjöngjang/Washington – Die USA sind nach den Worten von Donald Trumps Sicherheitsberater H. R. McMaster militärisch für eine Aktion gegen Nordkorea gerüstet, sollte das notwendig werden. "Aber wir sind einem Krieg nicht näher als vor einer Woche", sagte er am Sonntag in einem Interview des Senders ABC News mit Blick auf Nordkoreas und Trumps Kriegsrhetorik, die sich in den vergangenen Tagen gesteigert hatte.

"Wir sind aber einem Krieg näher als vor einer Dekade", fügte McMaster hinzu. Nordkorea sei ein Problem, "dass wir seit einer langen Zeit vor uns hergeschoben haben. Und jetzt spitzt es sich zu, die Bedrohung durch Nordkorea nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern die Welt ist sehr, sehr klar."

Der Konflikt hatte sich nach jüngsten nordkoreanischen Tests von Langstreckenraketen verschärft. So warnte Trump Pjöngjang, dass die USA im Fall einer militärischen Provokation mit "Feuer und Wut" antworten würden. Auf die Frage, ob Trump mit dieser Formulierung überzogen habe, antwortete McMaster: "Ich glaube, es wäre eine viel größere Gefahr, wenn es irgendein Maß von Zweideutigkeit in Verbindung mit der Art von Antwort geben würde, die Kim Jong-un erwarten könnte, wenn er die USA oder unsere Verbündeten bedrohen würde." (APA, 13.8.2017)