Dovizioso bremst Marquez in Spielberg aus

Italienischer Ducati-Pilot gewinnt Motorrad-GP von Österreich in der letzten Kurve

Spielberg – Der Italiener Andrea Dovizioso hat am Sonntag den Motorrad-GP von Österreich gewonnen. Der Ducati-Fahrer entschied auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg in der letzten Kurve ein packendes Duell mit WM-Leader Marc Marquez für sich. Mit seinem dritten Saisonsieg verkürzte der nun zweitplatzierte Dovizioso den Rückstand auf den aus der Pole Position gestarteten Honda-Fahrer Marquez auf 16 Punkte.

Auf dem dritten Platz klassierte sich Marquez' spanischer Landsmann und Markenkollege Dani Pedrosa. Bereits im Vorjahr hatte sich bei der Königsklassen-Premiere in Spielberg mit Andrea Iannone ein Pilot aus dem italienischen Ducati-Rennstall durchgesetzt. Von den drei KTM-Fahrern performte ausgerechnet Wild-Card-Fahrer Mika Kallio am besten: Der Finne wurde Zehnter. (APA, 13.8.2017)

Ergebnisse vom Motorrad-WM-Grand-Prix von Österreich in Spielberg

MotoGP (28 Runden zu je 4,318 km/120,904 km):

1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 39:43,323 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,176 Sek. – 3. Dani Pedrosa (ESP) Honda 2,661 – 4. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 6,663 – 5. Johann Zarco (FRA) Yamaha 7,262 – 6. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 7,447. Weiter: 7. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 8,995 – 10. Mika Kallio (FIN) KTM/Wildcard-Fahrer 19,766 – 18. Bradley Smith (GBR) KTM 36,423. Ausgeschieden u.a.: Pol Espargaro (ESP) KTM

Gesamtwertung (11 von 18 Rennen):

1. Marquez 174 – Dovizioso 158 – 3. Vinales 150 – 4. Rossi 141 – 5. Pedrosa 139 – 6. Zarco 99