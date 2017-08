Was Sie im Sommer noch lesen sollten

I would prefer not to ...

Da gib es so viel – Trauriges, Melancholisches, Schönes und Unsagbares, Wildes, Aufklärendes -, dass es sehr schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich mich zurückerinnere, Bücher die sehr aufregend waren und eine lange Zeit im Kopf gesessen sind und das Denken maßgeblich beeinflusst haben, dann waren es Die Blechtrommel von Günther Grass, Elias Canettis Masse und Macht, Schuld und Sühne von Dostojewskij, Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin ... Und da ist dann noch Bartleby, der Schreiber von Herman Melville, der 1853 über die Prokrastination schrieb, auf sehr poetische Art und letztendlich sehr hart. Irgendwann beschließt dieser Bartleby, der Anwaltsgehilfe an der New Yorker Wall Street, nicht mehr zu wollen, was sein Chef will, und sagt fortan in höflichem Ton: "I would prefer not to."

Ein einziges Buch empfehlen? I would prefer not to ...

Christine Hohenbüchler (52), Künstlerin und Professorin für Zeichnen und Visuelle Sprachen am Institut für Kunst und Gestaltung an der TU Wien.