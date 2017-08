Angst vor Korea-Krieg: Weltweit Warnungen vor Gewaltspirale

Chinas Präsident Xi: Worte vermeiden, die Spannungen verschärfen

Peking/Washington – Immer neue Drohungen zwischen US-Präsident Donald Trump und der Führung Nordkoreas schüren die Angst vor Ausbruch eines Kriegs. Politiker weltweit riefen am Wochenende zur Mäßigung auf. Der deutsche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnte vor einer "Spirale der Gewalt", sollten die USA und Südkorea sich bei ihrem geplanten gemeinsamen Militärmanöver nicht zurückhalten. Gleichzeitig kritisierte er Trumps wiederholte Drohungen mit militärischer Gewalt als verantwortungslos. Chinas Präsident Xi Jinping appellierte an Trump in einem Telefonat, "Worte und Handlungen zu vermeiden, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärfen". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte wie zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Außenminister Sergej Lawrow eine diplomatische Lösung an.

Trump sagte, niemand "liebt eine friedliche Lösung mehr" als er selbst. Gleichzeitig legte er aber im verbalen Schlagabtausch mit Nordkorea nach. Auf Twitter erklärte er, militärische Lösungen seien vorbereitet, "geladen und entsichert". Das Verteidigungsministerium in Washington betonte zudem, von Plänen für das alljährliche gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea nicht abzurücken. Die Übung werde wie vorgesehen am 21. August beginnen. China und Russland hatten vorgeschlagen, dass die USA und Südkorea auf großangelegte Militärübungen vorerst verzichten. Nordkorea soll dafür Raketentests auf Eis legen.

Druck erhöhen

Gabriel sagte in einem Interview mit den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland", die USA und Südkorea sollten ihr Manöver "so wenig provokativ wie möglich" abhalten. Die Militärübung könne "dazu führen, dass Nordkorea die Gelegenheit zu neuen Provokationen nutzt, zum Beispiel, um eine Mittelstreckenrakete auf Guam abzufeuern". Daraus könne sich ganz schnell eine weitere "Spirale der Gewalt" entwickeln. Parallel müssten China und Russland den Druck auf Nordkorea erhöhen. Es könne nicht im Interesse Chinas sein, dass seine Nachbarstaaten sich mit Atomwaffen ausrüsteten, "um sich gegen den Wahnsinn Nordkoreas zu schützen". Am Ende stünden sich immer mehr Atommächte waffenstarrend gegenüber. "Das bedroht dann nicht nur Südostasien, sondern die ganze Welt. Auch uns in Europa." China ist einer der wenigen und zugleich wichtigster Unterstützer Nordkoreas.

Zuallererst sei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verantwortlich für die Zuspitzung der Krise, sagte Gabriel. Aber es sei "die falsche Reaktion" des US-Präsidenten, "vom eigenen Golfclub heraus das Inferno zu beschwören". Trump mache Urlaub und "redet nebenbei mal eben über Höllenfeuer und Wut". Diese Verantwortungslosigkeit mache ihn fassungslos. Mit Trump werde "die internationale Rechtsordnung infrage gestellt". Und in dieses Vakuum "werden immer mehr Diktaturen stoßen".

Merkel hatte gewarnt, die Eskalation der Sprache werde nicht zu einer Lösung des Konflikts beitragen. Sie sehe auch keine militärische Lösung. Trump sagte dazu, Merkel sei eine Freundin. "Lasst sie für Deutschland sprechen."

Eine Billion Dollar an Börsen vernichtet

Trump und Nordkorea überziehen sich seit Tagen gegenseitig mit Drohungen. Die Führung in Pjöngjang kündigte Vorbereitungen für einen Angriff auf die Pazifikinsel Guam an, wo die USA einen Militärstützpunkt haben. Trump drohte mit "Feuer und Zorn". Auch an den Börsen herrscht deshalb äußerste Nervosität. Bis Freitag büßten die Aktienmärkte weltweit insgesamt rund eine Billion Dollar an Wert ein. In der neuen Handelswoche dürfte der Konflikt weiter im Fokus stehen.

Es sei sowohl im Interesse Chinas als auch der USA, dass der Frieden auf der koreanischen Halbinsel erhalten bleibe und diese ein Gebiet frei von Atomwaffen werde, sagte Xi laut chinesischem Staats-TV in dem Telefonat mit Trump am Samstag. Das Präsidialamt in Washington teilte mit, Trump und Xi seien sich einig gewesen, dass Nordkorea mit seinem "provokativen und eskalierenden Verhalten" aufhören müsse. In einem Telefonat mit Macron bekräftigte Trump nach Angaben des Weißen Hauses, die USA würden die nordkoreanische Nuklearbedrohung stoppen. Sie seien zu diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Maßnahmen bereit.

Seine Drohungen gegenüber Nordkorea bekräftigte der US-Präsident vor Reportern auf seinem Golf-Anwesen im Bundesstaat New Jersey. Sollte Kim "irgendetwas mit Blick auf Guam oder einen anderen Ort, der amerikanisches Territorium oder ein amerikanischer Verbündeter ist, unternehmen, wird er es wahrlich bereuen – und er wird es schnell bereuen". Angesprochen auf seine Formulierung "geladen und entsichert", sagte Trump: "Diese Worte sind sehr, sehr leicht zu verstehen." Der Ausdruck wurde im amerikanischen Sprachgebrauch berühmt durch einen Film von 1949 mit John Wayne in der Hauptrolle, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Er beschreibt Vorbereitungen zum Abfeuern einer Waffe.

Nordkorea hat angekündigt, dass bis Mitte August ein Einsatzplan stehen soll, um vier Mittelstreckenraketen über Japan hinweg auf Guam abzufeuern. Auf der Pazifikinsel leben rund 163.000 Menschen. Die USA haben dort eine Luftwaffenbasis, einen Marinestützpunkt mit U-Booten, eine Einheit der Küstenwache und rund 6000 Militärangehörige. In einem Telefonat mit Guams Gouverneur Eddie Baza Calvo sagte Trump, die USA stünden "zu 1000 Prozent" an der Seite der Inselbewohner. "Sie sind sicher." (Reuters, Ben Blanchard und Christian Rüttger, 13.8.2017)