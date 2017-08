Südkoreas Präsident trifft US-Generalstabschef

Gespräch soll am Montag stattfinden

Seoul/Pjöngjang – Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird sich am Montag mit US-Generalstabschef Joseph F. Dunford zu einem Gespräch treffen. Nach Angaben eines Regierungssprechers wird es dabei um mögliche Verteidigungsmaßnahmen gegen die wachsende militärische Bedrohung durch Nordkorea gehen.

Dunford, der auf einer Asien-Reise ist, landete bereits am Sonntag in Südkorea und wollte dort auch mit dem südkoreanischen Verteidigungsminister zusammentreffen. Am Montag wird der 61-jährige Dunford nach China weiterreisen.

Am Freitag hatten sich der Leiter des Nationalen Sicherheitsrates Südkoreas, Chung Eui-yong, und US-Sicherheitsberater H.R. McMaster bei einem Telefonat darauf verständigt, alle möglichen Maßnahmen gegen Nordkorea im Voraus zu diskutieren. (APA, 13.8.2017)