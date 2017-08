Wasserstand unter Alarmmarke

Graz – Die Muruferpromenade in Graz ist nach dem Hochwasser eine Woche lang gesperrt gewesen. Am Sonntag in der Früh konnte die Sperre wieder aufgehoben werden, wie die Holding Graz in einer Presseaussendung bekannt gab. Treibgut und Schlamm wurden entfernt, der Wasserstand sank unter die Alarmmarke, daher wurde die Promenade wieder freigegeben. (APA, 13.8.2017)