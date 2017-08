Urlauber wendete Pkw trotz Sperrlinie: Neun Verletzte im Pinzgau

Kuwaiti kollidierte mit Auto eines Einheimischen

Maishofen – Ein 47-jähriger Urlauber aus Kuwait hat am späten Samstagabend bei Maishofen (Pinzgau) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann hatte seinen voll besetzten Kleinbus trotz doppelter Sperrlinie auf der Bundesstraße gewendet. Dabei kollidiert er auf der Gegenfahrbahn seitlich mit dem Wagen eines 19-jährigen Einheimischen. Der Pinzgauer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Masten.

Bei dem Unfall wurden der Kuwaiti und seine sechs Mitfahrer im Alter von fünf bis 41 Jahren verletzt. Besonders schwer erwischte es den Beifahrer, der ins Salzburger Landeskrankenhaus eingeliefert werden musste. Die anderen Verletzten konnten im Spital in Zell am See behandelt werden. Der Pinzgauer und sein Beifahrer (18) wurden ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.

Ein mit den Lenkern an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehren Maishofen und Zell am See waren mit insgesamt acht Fahrzeugen ausgerückt. Außerdem standen mehrere Mannschaften des Roten Kreuz und drei Notärzte im Einsatz. (APA, 13.8.2017)