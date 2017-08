Gelungene Generalproben für Gegner von Austria und Altach

Osijek und Maccabi Tel Aviv schießen sich für Europa-League-Playoff warm

Osijek – Die Gegner von Altach und Austria Wien kommen mit Erfolgen ins Europa-League-Play-off am kommenden Donnerstag. Austria-Kontrahent NK Osijek feierte in der kroatischen Liga am Samstag beim 3:2 auswärts gegen NK Lokomotiva den dritten Pflichtspielsieg en suite, kletterte in der Tabelle auf Platz vier. Altachs Gegner Maccabi Tel Aviv erreichte das Viertelfinale des israelischen Toto Cups.

Maccabi setzte sich bei dem Vorbereitungsturnier gegen Hapoel Raanana auswärts mit 2:1 durch, Routinier Tal Ben Haim (45.) und Shlomi Azulay (55.) trafen. Das Team von Trainer Jordi Cruyff stieg als Gruppensieger in die Finalrunde auf. Für Osijek netzten Domagoj Pusic (25.), Antonio Perosevic (79.) und Gabriel Boban (85.). (12.8.2017)